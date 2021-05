Inter will Kader verjüngen – drastische Eingriffe geplant

Inter Mailand wurde jüngst zum italienischen Meister gekürt. Es ist der erste Scudetto seit 2010. Trotz des grossen Erfolgs halten die Nerazzurri nicht etwa inne, sondern planen einen Umbruch.

Titelgewinn und Champions League-Qualifikation hin oder her: Die finanziellen Einbusse aufgrund der Coronakrise sind gross und Inter läuft am finanziellen Limit. Die Profis werden trotz Meistertitel zu Lohnverzicht aufgefordert. Zudem stehen einige verdiente Stars vor dem Aus: Laut “Gazzetta dello Sport” ist insbesondere die linke Seite betroffen. Ashley Young und Ivan Perisic, die diese in der laufenden Saison häufig bekleidet haben, stehen demnach beide vor dem Abschied. Beim 35-jährigen Engländer steht dieser sogar schon fest, sein Vertrag läuft aus. Der kroatische Vizeweltmeister steht zwar noch für eine weitere Saison unter Vertrag, auch seine Tage scheinen aber gezählt.

Einen Ersatz für die Abgänge hat Inter sogar schon bereit: Der in dieser Saison an Hellas Verona ausgeliehene Federico Dimarco (23) könnte zurückkehren und eine tragende Rolle einnehmen. Auch externe Verstärkungen sind aber denkbar: Einmal mehr soll Filip Kostic von Eintracht Frankfurt ein Thema sein, wie auch Marcos Alonso (30) und Emerson (26) von Chelsea.

psc 18 Mai, 2021 10:17