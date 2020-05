Inter will Lautaro Martinez-Deal rasch über die Bühne bringen

Inter Mailand will rasch Klarheit, was die Zukunft von Lautaro Martinez angeht. Ein Wechsel des Argentiniers nach Barcelona ist gut möglich.

Wie die katalanische Zeitung “Sport” berichtet, möchten die Nerazzurri die Personalie am liebsten noch in diesem Monat “erledigen”. Inter soll einem Verkauf des 22-Jährigen inzwischen zustimmen, da es dessen ausgesprochener Wunsch ist, künftig für Barça aufzulaufen. Noch ist ein Deal aber alles andere als in trockenen Tüchern: Die Ablöseverhandlungen gestalten sich zäh. Lautaro Martinez besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 111 Mio. Euro. Diese Summe kann und will der La Liga-Klub aber nicht zahlen.

Ein Spielertausch soll die Lösung bringen. Barça bietet angeblich mehrere Akteure plus 60 Mio. Euro. Inter möchte mehr Cash sehen.

Als potentielle Nachfolger von Martinez stehen bei Inter Timo Werner (RB Leipzig) und Pierre-Emerick Aubameyang im Visier (Arsenal).

psc 15 Mai, 2020 10:34