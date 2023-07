Inter Mailand krallt sich Yann Aurel Bisseck

Inter Mailand wird sich die Dienste am deutschen Abwehrspieler Yann Aurel Bisseck schnappen.

Der gebürtige Kölner lief in der vergangenen Saison für den dänischen Erstligisten Aarhus GF auf. Dieser informiert nun darüber, dass Inter Interesse an einer Verpflichtung von Bisseck zeigt. Dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 7 Mio. Euro ist ein Transfer des Youngsters in unmittelbarer Griffnähe.

📨 Vi har netop meddelt Fondsbørsen, at AGF har indgået realitetsforhandlinger med Serie A-klubben Inter om salg af kontraktrettighederne på forsvarsspilleren Yann Bisseck #ksdh #sldkhttps://t.co/PVnv2YUqjm — AGF (@AGFFodbold) July 3, 2023

psc 3 Juli, 2023 15:05