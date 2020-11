Inter soll Firpo-Angebot vorbereiten

Junior Firpo war einer der Kandidaten, die den FC Barcelona im Sommer hätten verlassen dürfen. Nun flammen erneut Gerüchte um einen Wechsel zu Inter Mailand auf.

Allzu lange ist es noch nicht her, dass Gerüchte aufkamen, nach denen Junior Firpo einem Wechsel zu Inter Mailand zugestimmt habe. Wenig später hiess es plötzlich, der Linksverteidiger wolle sich beim FC Barcelona durchsetzen.

Der 24-Jährige steht noch in Katalonien im Wort, kommt dort allerdings wie erwartet nur äusserst selten zum Einsatz. Firpos Tacho zählt erst zwei Spiele in der Champions League, die er als Joker absolvieren durfte. “Calciomercato.com” zufolge wird das Ding mit Inter wieder heiss.

Demnach bereiten die Nerazzurri ein Angebot vor. Die Mailänder streben folglich an, Firpo im nahenden Winter-Transferfenster an sich zu binden. Der Vertrag des Linksfüssers in Barcelona ist noch langfristig bis 2024 datiert.

aoe 7 November, 2020 17:34