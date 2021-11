Inter-Spieler zu Antonio Conte? Jetzt spricht Simone Inzaghi

Lange gedauert hat es nicht, bis Gerüchte aufkamen, nach denen Antonio Conte Spieler seines Ex-Klubs Inter Mailand zu Tottenham Hotspur lotsen möchte. Simone Inzaghi kümmern die Spekulationen nicht.

Mehr als eine Handvoll Protagonisten sind in der letzten Zeit mit einem Wechsel von Inter Mailand zu Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht worden. Grund für das Rumoren ist Antonio Conte, der in dieser Woche seinen Trainerposten im Norden Londons antrat.

Während der Pressekonferenz vor dem Derby gegen den AC Mailand wurde Simone Inzaghi mit den sich im Umlauf befindlichen Gerüchten konfrontiert. “Mit so etwas beschäftige ich mich nicht, darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Ich konzentriere mich auf unsere Spiele und meine Arbeit”, sagte der Inter-Trainer auf entsprechende Nachfrage.

Milan Skriniar, Lautaro Martinez, Marcelo Brozovic, Stefan de Vrij und Nicolo Barella sind es namentlich, die sich auf dem Spurs-Schirm befinden sollen. Noch ist offen, ob aus den Mutmassungen überhaupt etwas Konkretes entsteht. Lautaro und Barella haben ihre Verträge erst langfristig verlängert.

aoe 6 November, 2021 16:59