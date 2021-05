Inter will Lukaku halten – kein Hakimi-Verkauf unter 80 Mio. Euro

Obwohl er erst im vergangenen Sommer von Real Madrid verpflichtet wurde, steht Achraf Hakimi offenbar bei Inter vor dem Abgang. Paris Saint-Germain zeigt Medienberichten zufolge die Bereitschaft, rund 60 Millionen Euro für den Marokkaner auf den Tisch zu legen. Eine Summe, die angeblich aber nicht ausrechen soll. Denn laut den Angaben des italienischen Transferexperten Fabrizio Romano würde Inter kein Angebot unter 80 Millionen Euro akzeptieren.

Ob PSG dieser Forderung nachkommt, gilt es abzuwarten. Unterdessen betont Romano, dass der vermutliche Neu-Coach Simone Inzaghi bereits Kontakt zu Romelu Lukaku aufgenommen hätte. Inter würde den Belgier gerne halten – trotz des Interesse, das Klubs aus der Premier League anmelden sollen.

New Inter manager Inzaghi has called Romelu Lukaku in the last few hours. The club confirmed the intention to keep Lukaku as ‘key player’ despite interest from UK clubs. 🇧🇪🔵 #Inter

Negotiations still on with PSG for Achraf Hakimi – but Inter won’t accept less than €80m. 🇲🇦

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2021