Juve veröffentlicht Statement nach rassistischen Beschimpfungen gegen Lukaku

Während des 1:1-Remis zwischen Juventus und Inter Mailand im Hinspiel des Coppa Italia-Halbfinals wurde Romelu Lukaku von einigen Turinern Anhängern rassistisch beleidigt. Juve hat sich zu den Vorfällen geäussert.

In einem Statement halten die Klubverantwortlichen fest, dass sie mit der Polizei kollaborieren werden, wenn es darum geht, die Täter zu identifizieren. Insbesondere nach dem Treffer von Lukaku in der 95. Minute waren teilweise Affenlaute zu hören. In den sozialen Medien kursieren entsprechende Videos.

Der belgische Torjäger sah wegen einer Jubel-Geste noch die Gelb-Rote Karte und wird im Rückspiel fehlen.

psc 5 April, 2023 15:09