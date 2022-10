Lautaro als Mbappe-Nachfolger zu Paris Saint-Germain?

Für den Fall, dass Kylian Mbappé geht, hat Paris Saint-Germain offenbar schon einen Nachfolger auserkoren: Inter Mailands Lautaro Martinez.

Lautaro Martinez ist bei Europas Top-Klubs begehrt. Wie die «Gazzetta dello Sport» berichtet, beschäftigt sich nun auch Paris Saint-Germain mit dem Argentinier. Demnach könnte der Inter-Stürmer Kylian Mbappé ersetzen, sollte dieser wechseln.

Bei Inter besitzt Lautaro noch einen Vertrag bis 2026. Zuletzt wurde der 25-Jährige auch beim FC Bayern gehandelt. Allerdings betont der Agent, Alejancro Camano, bei «TyC Sports»: «Ich wäre nicht überrascht, es gibt immer Anfragen für ihn. Aber Lautaro hat sehr klare Ideen.» Martinez konzentriere sich voll und ganz auf seine Aufgaben bei Inter und in der argentinischen Nationalmannschaft, führt Camano aus. «Er denkt an Inter und an die WM. Im letzten Transferfenster gab es finanziell beeindruckende Gelegenheiten, um zu gehen. Aber er hat realisiert, dass es besser ist, nicht zu wechseln.»

adk 16 Oktober, 2022 12:30