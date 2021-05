Lautaro-Berater trifft sich mit Madrider Schwergewichte

Das Management von Lautaro Martínez erweist sich offenbar weiterhin als sehr geschäftstüchtig. Wie in Spanien zu lesen ist, traf sich die Entourage des Stürmers mit Abgesandten von Real Madrid und Atlético Madrid.

Lautaro Martínez muss keinen Mucks von sich geben, um in den Schlagzeilen zu stehen. Nach einem Bericht der “Marca” war sein Agent in dieser Woche in Spanien unterwegs, um sich dort mit Real Madrid und Atlético Madrid zu treffen. Berater Alejandro Camano sei momentan auf Stimmenfang bei den LaLiga-Klubs unterwegs und wolle eruieren, ob ein hochdotiertes Angebot für seinen Klienten möglich sei.

In der gleichen Meldung heisst es jedoch, dass Inter Mailand nach wie vor nicht dazu bereit ist, Lautaro zu verkaufen. Und auch das Meinungsbild des argentinischen Starangreifers dürfte sich binnen einer Woche nicht wirklich verändert haben.

In der Vorwoche sagte Lautaro noch zu “Sky Sport Italia”, als er auf einen Wechsel angesprochen wurde: “Ich bin sehr glücklich bei Inter und plane nicht, den Verein zu verlassen.” Die Nerazzurri arbeiten momentan an der vorzeitigen Verlängerung der noch bis 2023 datierten Zusammenarbeit.

aoe 22 Mai, 2021 16:04