Liverpools nächster Kandidat heisst Skriniar

Eine Flut an Innenverteidigern wurde bereits mit dem FC Liverpool verbunden. Mit Milan Skriniar darf der nächste Kandidat auf der illustren und langen Liste notiert werden.

Da Virgil van Dijk dem FC Liverpool infolge einer schweren Knieverletzung monatelang fehlen wird, scha­ren sich um den Englischen Meister nur so die möglichen Vertreter des Niederländers.

Das Portal “ESPN” nennt mit Milan Skriniar den nächsten Namen. Den Slowaken umspülen bereits seit Längerem Wechselgerüchte. Bei Inter Mailand haben sich die Spielanteile seit dem Amtsantritt von Antonio Conte massiv verschlechtert.

In der neuen Saison stand Skriniar zweimal in der Liga-Startelf. Zudem wurde der 25-Jährige nach der letzten Länderspielserie positiv auf COVID-19 getestet und kehrte erst nach 21 Quarantäne-Tagen in seiner Heimat nach Italien zurück.

Mit Tottenham Hotspur hatte es im vergangenen Wechselfenster sogar ein Treffen bezüglich Skriniar gegeben. Die Nerazzurri machten dann aber klar, dass der Innenverteidiger vorerst nicht zum Verkauf stehe.

aoe 7 November, 2020 10:49