Miralem Pjanic könnte in die Serie A zurückkehren

Der FC Barcelona will künftig nicht mehr auf die Dienste von Miralem Pjanic setzen. Für den bosnischen Spielmacher könnte es zurück in die Serie A gehen.

Von dort wechselte der 32-Jährige im September 2020 zu den Katalanen. Bereits unter Ronald Koeman spielte er allerdings keine Rolle mehr. Und auch Xavi wird künftig kaum auf die Dienste von Pjanic setzen, der noch bis Saisonende in die Türkei an Besiktas ausgeliehen ist. Laut “Mundo Deportivo” könnte sich für den Mittelfeldprofi in der kommenden Saison in der italienischen Serie A eine neue Möglichkeit bieten. Nicht mehr bei einem seiner Ex-Vereine Juve oder AS Roma, sondern bei Inter Mailand. Bei den Nerazzurri könnte Pjanic die Position von Arturo Vidal einnehmen, der den Verein im Sommer möglicherweise verlässt.

psc 29 April, 2022 11:56