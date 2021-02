“Nicolo Barella ist 90 Millionen wert”

Nicolo Barella gilt in Italien als eines der grössten Talente, was auch Nicola Berti so sieht. Der ehemalige Spieler von Inter Mailand verpasst dem Youngster sogleich ein extrem hohes Preisschild.

Gleich in seiner ersten Saison in Diensten von Inter Mailand schwingt sich Nicolo Barella zum Stammspieler und Leistungsträger auf. In 30 Pflichtspielen notiert der Mittelfeldspieler starke drei Tore und zehn Vorlagen.

“Er ist einer der drei besten Mittelfeldspieler in Europa und er ist 90 Millionen Euro wert”, schwärmt Nicola Berti gegenüber der “Tuttosport”. “Sicherlich ist er der beste Mittelfeldspieler in Italien, auch wenn es nicht den gleichen Wettbewerb gibt wie zu meiner Zeit als Fussballer.” Berti absolvierte zwischen 1988 und 1998 über 300 Pflichtspiele für die Nerazzurri und wurde dreimal UEFA-Cup-Sieger.

“Es gibt mehr ausländische Spieler in der Serie A, aber wenn er der beste Mittelfeldspieler in Italien ist, dann muss er auch einer der besten in Europa sein und für mich ist er unter den Top drei”, stellt Berti über Barella weiter fest.

Der 18-fache italienische Nationalspieler ist erst im vergangenen Sommer nach Mailand gewechselt. Inter zahlte für Barellas Spielrecht 28 Millionen Euro. Die Summe kann sich durch Bonuszahlungen um bis zur acht Millionen Euro erhöhen.

aoe 8 Februar, 2021 11:07