Romelu Lukaku stellt klar, wo er in Zukunft spielen wird

Inter Mailand muss den Gürtel aus finanziellen Gründen enger schnallen. Torjäger Romelu Lukaku will aber an Bord bleiben.

Der 28-jährige Belgier stellt beim Aufenthalt bei der Nationalmannschaft gegenüber dem belgischen TV-Sender “VTM” klar, dass er auch in der kommenden Saison für die Nerazzurri auflaufen wird: “Ja, ich bleibe. Ich hatte bereits Kontakt zu dem Mann, der unter normalen Umständen unser neuer Trainer werden wird. Vielleicht sollte ich das nicht ausplaudern, aber es war eine sehr positive Unterhaltung.” Simone Inzaghi wird in der kommenden Saison die Nachfolge von Meistertrainer Antonio Conte antreten, der den Verein auf eigenen Wunsch hin verlassen hat. Lukaku trug in der abgelaufenen Saison mit 24 Ligatreffern massgeblich zum ersten Serie A-Titel von Inter seit 2010 bei.

Der Angreifer wechselte vor zwei Jahren für 74 Mio. Euro Ablöse von Manchester United nach Italien. Sein Vertrag bei Inter läuft bis 2024.

psc 3 Juni, 2021 10:07