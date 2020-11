Vidal: “Bei Barça hat alles gepasst – dann hat es sich geändert”

Arturo Vidal vollzog im Sommer seinen Wechsel vom FC Barcelona zu Inter Mailand. Rückblickend erklärt der Chilene, wie sich sein Transfer von Katalonien in die italienische Modestadt anbahnte.

Nach zwei Jahren beim FC Barcelona war für Arturo Vidal Schluss. Der Mittelfeldspieler zählte neben Stürmer Luis Suarez, den es zu Atlético Madrid zog, zu den Kandidaten, die den Umbruch bei Barça einleiten sollten. Mit der italienischen Sportzeitung “Corriere dello Sport” sprach Vidal nun über seinen Wechsel zu Inter Mailand.

“Bei Barça hat alles gepasst – es gab dort eine gute Gruppe, Kollegen, die mehr als nur Freunde geworden waren”, sagte der Chilene rückblickend über seine Zeit beim katalanischen Spitzenklub. “Wenn man glücklich ist, will man bleiben, wo man ist, aber die Dinge haben sich geändert, und so traf ich die Entscheidung, zu Inter zu kommen.”

Bei den Nerazzurri hat der 33-Jährige, wie er betonte, grosse Ziele: “Ich bin hungrig auf den Sieg in der Serie A und träume davon, die Champions League zu gewinnen. Ich bin vor allem wegen Antonio Conte (Inter-Coach; d. Red.) hier. Wir haben drei Jahre zusammen bei Juventus verbracht, wir haben viel gewonnen und eine unvergessliche Erfahrung gemacht. Er liebt mich – wir haben im Sommer viel geredet, und sowohl er als auch der Klub haben alles getan, um mich hierher zu bringen.” Um seine Ambitionen bei Inter zu verfolgen, hat Vidal mindestens zwei Jahre Zeit – so lange hat er in Mailand unterschrieben.

adk 8 November, 2020 11:16