Yann Sommer stellt einen Champions League-Rekord auf

Yann Sommer bleibt beim 1:0-Sieg von Inter Mailand gegen Arsenal zum vierten Mal im vierten Spiel während der laufenden Champions League-Kampagne ohne Gegentor. Der Schweizer Keeper stellt sogar einen neuen Bestwert auf.

Insgesamt ist es die elfte Partie in der Königsklasse, in der Sommer den Kasten von Inter hütet. Dabei bleibt er ganze acht mal ohne Gegentor. Damit ergibt sich eine fantastische Quote von 73 Prozent von zu Null-Toren. Es ist die höchste Quote aller Goalies, die auf mindestens zehn Spiele mit ihren Klubs kommen.

Sommer hat auch erst vier Gegentore erhalten und 39 Paraden gezeigt.

psc 7 November, 2024 09:14