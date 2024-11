Alisha Lehmanns Freund fühlt sich bei Juve nicht wohl

Der brasilianische Mittelfeldspieler Douglas Luiz (26) kommt bei Juventus unter Trainer Thiago Motta nicht ganz wie gewünscht zum Einsatz. Deshalb könnte der Freund der Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann schon bald die Rückkehr auf die Insel anvisieren.

Dort hat sich Luiz bei Aston Villa vor seinem Juve-Wechsel im Sommer während fünf Jahren ein enormes Standing erarbeitet und auch den Sprung in die Seleçao geschafft. Italienischen Medienberichten zufolge ist er in Turin bislang nicht wirklich angekommen. Er soll sogar über eine Rückkehr auf die Insel nachdenken. Juve hat sich die Dienste von Douglas Luiz über einen spektakulären Tauschdeal gesichert. Neben rund 50 Mio. Euro Ablöse wechselten Samuel Iling-Junior (20) und Enzo Barrenechea (23) in die umgekehrte Richtung von Turin nach Birmingham.

Ob Luiz tatsächlich schon nach kurzer Zeit wieder einen raschen Transfer forciert, muss sich weisen. Vorerst ist er bis 2029 an die alte Dame gebunden. Seine Freundin Alisha Lehmann wechselte wegen seines Transfers im Sommer ebenfalls von Aston Villa zu den Ladies von Juventus.

psc 7 November, 2024 17:13