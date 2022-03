Allegri prognostiziert Juve-Talent Fabio Miretti grosse Zukunft

Fabio Miretti sorgt bei Juventus im Nachwuchs seit einigen Jahren für Furore. Jetzt klopft der Spielmacher an die Tür zur Profimannschaft und wird wohl demnächst hineintreten.

Der 18-jährige Mittelfeldspieler figurierte zuletzt mehrfach im Profikader der alten Dame. In dieser Saison schnupperte er sogar ganz kurz Champions League-Luft. Juve-Coach Massimiliano Allegri ist von den Qualitäten von Miretti überzeugt. Dies machte die Tatsache deutlich, dass er eine Ausleihe des Youngsters ablehnte, da er ihn lieber in seinem Team halten wollte.

Erst vor zwei Monaten verlängerte Miretti seinen Kontrakt in Turin bis 2026. Er könnte eines der Gesichert der künftigen Mannschaft werden. Schon in den nächsten Wochen oder spätestens nächste Saison ist mit regelmässigen Einsätzen in der ersten Mannschaft zu rechnen.

psc 16 März, 2022 10:49