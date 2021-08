Wie der in der Regel gut informierte italienische Transferexperte Fabrizio Romano via Twitter vermeldet, hat Cristiano Ronaldo darum gebeten, gegen Udinese nur auf der Bank von Juventus Turin Platz zu nehmen. Juve-Cheftrainer Massimiliano Allegri hat diesem Wunsch entsprochen.

Cristiano Ronaldo will be on the bench for Udinese-Juventus. Official. 🚨🇵🇹 #Ronaldo

He’s NOT starting – it was a precise request from Cristiano because he hopes to find a solution on the market in the next days.

But Juventus have received NO official bids yet for Cristiano. pic.twitter.com/sQ0z3rO1Bk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2021