AS Roma legt Preisschild für Juve-Transferziel Nicolo Zaniolo fest

Stürmer Nicolo Zaniolo von der AS Roma steht bei Juventus für die Nachfolge von Paulo Dybala im Fokus. Für den 22-jährigen Angreifer wird allerdings eine beträchtliche Ablöse fällig.

Nach Angaben der “Gazzetta dello Sport” fordern die Giallorossi für Zaniolo 70 Mio. Euro. Der italienische Nationalspieler ist vertraglich noch bis 2024 an den Klub gebunden. Juve zeigt grosses Interesse an ihm, möchte allerdings den Preis etwas drücken. Die Turiner sollen bereit sein, Mittelfeldspieler Weston McKennie in einen Deal einzubinden. Ob die Römer auf ein solches Geschäft eingehen, ist noch unklar.

Seit Montag ist klar, dass Paulo Dybala ab nächster Saison nicht mehr zum Kader von Juve gehört. Die Suche nach einem Nachfolger hat begonnen. Zaniolo soll die absolute Wunschlösung sein.

psc 23 März, 2022 16:33