Bruder von PSG-Besitzer postet Foto mit Messi und Ronaldo im PSG-Trikot

Scheich Thani bin Hamad bin Khalifa Al-Thani, seines Zeichens der Bruder von PSG-Besitzer Tamim bin Hamad Al Thani, sorgt in den sozialen Medien mit einem Foto von Lionel Messi und Crisitano Ronaldo im PSG-Trikot für Aufregung.

Der reiche Scheich hat in diesem Sommer schon einige Male für Gesprächsstoff gesorgt. Den Messi-Transfer zu PSG “kündigte” er beispielsweise weit vor der offiziellen Vorstellung des argentinischen Superstars an. Nun träumt der Bruder des PSG-Besitzers offenbar von einer Vereinigung von Messi und Ronaldo im gleichen Team. Seinem bearbeiteten Foto fügt er in drei Sprachen die Frage “Vielleicht?” an. Natürlich geht das Foto via Twitter sofort viral.

Gerüchte über einen möglichen PSG-Transfer von Ronaldo gibt es schon seit längerem. Sollte es in diesem Sommer noch nicht soweit sein, könnte der 36-jährige Portugiese im kommenden Jahr ablösefrei nach Paris wechseln. Messi seinerseits steht beim Ligue 1-Klub erst einmal bis 2023 unter Vertrag. Am kommenden Wochenende soll er sein Debüt geben.

Quizás ?

Maybe ?

Peut-être ? pic.twitter.com/qHMIgHmYcV — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 24, 2021

psc 24 August, 2021 17:29