Chiesa-Transfer bei Juventus Turin nun endgültig fix

Bislang war Federico Chiesa offiziell nur von der AC Florenz an Juventus Turin verliehen. Der Italiener ist jetzt aber vertraglich fest an die ‘Alte Dame’ gebunden.

Weil sich Juventus Turin mit dem 2:1-Sieg gegen Venedig für die Champions League qualifiziert hat, greift laut dem Sender “Sportmediaset” im Leihvertrag von Federico Chiesa eine entsprechende Option: Er wird fest verpflichtet.

Demnach muss Juventus Turin, das den italienischen Europameister 2020 für eine Leihgebühr in Höhe von 10 Millionen Euro verpflichtet hatte, nun 50 Millionen Euro inklusive Boni an die AC Florenz überweisen. Chiesa ist vertraglich nun bis 2025 an den Serie-A-Rekordmeister gebunden, aktuell aber noch nicht spielfähig. Der 24-Jährige laboriert weiter an einem Kreuzbandriss und dürfte erst zur kommenden Saison wieder auf dem Platz stehen.

adk 2 Mai, 2022 10:57