Cristiano Ronaldo bricht sein Schweigen und spricht über Transfergerüchte

Kaum über einen anderen Spieler existieren derart viele Wechselgerüchte wie um Cristiano Ronaldo. Auch in den vergangenen Wochen wurde der Juve-Stürmer immer wieder mit verschiedensten Klubs in Verbindung gebracht. Jetzt reicht es dem Portugiesen: In einem Statement findet er klare Worte.

Der 36-Jährige adressiert via Instagram die zahlreichen Gerüchte um seine Person und zeigt sich ziemlich genervt. Die ständigen Spekulationen um seine Person seien nicht nur für ihn als Mensch und Spieler respektlos, vielmehr sei “die frivole Art und Weise, auf die in den Medien über meine Zukunft berichtet wird, auch respektlos gegenüber allen beteiligten Klubs, ihren Spielern und ihren Mitarbeitern”. Früher am Tag hatte Real-Coach Carlo Ancelotti via Twitter bereits verkündet, dass er nicht auf eine Ronaldo-Rückkehr nach Madrid hinarbeite. CR7 fügt an: “Meine Geschichte bei Real Madrid wurde geschrieben. Abgesehen von allem, was ich dort erreicht habe, bleiben Zuneigung und Respekt, die ich immer empfinden werde.”

Vieles, das über ihn berichtet wird, sei aus der Luft gegriffen und entbehre jeglicher Grundlage: “Neben der jüngsten Episode aus Spanien gab es immer wieder News und Geschichten, die mich mit Vereinen aus verschiedenen Ligen in Verbindung gebracht haben. Niemand macht sich dabei die Mühe, wirklich die Wahrheit herausfinden zu wollen. Ich breche nun mein Schweigen, um klarzustellen, dass die Leute nicht mehr mit meinem Namen spielen dürfen.”

Damit dürfte klar sein: Ronaldo wird seinen noch bis Juni 2022 laufenden Vertrag bei Juventus erfüllen. Wo es danach für ihn weitergeht, bleibt vorderhand offen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Cristiano Ronaldo (@cristiano)

psc 17 August, 2021 22:33