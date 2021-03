Cristiano Ronaldo bricht sein Schweigen!

Nach dem Ausscheiden von Juventus Turin in der Champions League war rund um den Serienmeister einiges geboten. Vor allen Dingen über die Zukunft von Cristiano Ronaldo wurde eifrig spekuliert. Jetzt bricht der Superstar sein Schweigen.

Was wurde in den vergangenen Tagen nicht alles berichtet rund um Cristiano Ronaldo. Zuvorderst wurde der Superstar nahezu als Alleinverantwortlicher dafür schuldig gemacht, dass Juventus Turin zum zweiten Mal in Folge schon im Achtelfinale aus der Champions League flog.

Dann kamen die üblichen Spekulationen auf. Insbesondere ein Vereinswechsel nach dieser Saison. Der 36-Jährige will sich von dem in dieser Woche erlittenen Rückschlag jedenfalls nicht unterkriegen lassen. In einem kryptischen Post wendet sich Ronaldo via Instagram an seine Fans.

“Wichtiger als die Anzahl der Stürze, die man im Leben erlebt, ist, wie schnell und wie stark man wieder auf die Beine kommt”, adressiert er an seine Abonnenten. “Wahre Champions geben nie auf! Unser Fokus liegt schon jetzt auf Cagliari (Sonntag, 18 Uhr), auf dem Kampf in der Serie A, auf dem italienischen Pokalfinale und auf allem, was wir in dieser Saison noch erreichen können.”

Geschichte könne nicht gelöscht werden, sie werde jeden Tag mit Belastbarkeit, Teamgeist, Ausdauer und viel harter Arbeit geschrieben. “Und wer das nicht versteht, wird niemals Ruhm und Erfolg erlangen”, merkt Cristiano Ronaldo weiter an.

aoe 13 März, 2021 15:25