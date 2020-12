Cristiano Ronaldo hat mit seinem Sohn Grosses vor

Cristiano Ronaldo glaubt, dass es sein inzwischen 10-jähriger Sohn im Fussball ebenfalls sehr weit bringen kann.

Bei der Verleihung der “Global Soccer Awards” in Dubai waren die beiden am Wochenende wieder gemeinsam unterwegs. Cristiano Ronaldo glaubt fest an das Potential seines Sprösslings. “Er ist schnell, er dribbelt gut. Aber das ist nichts, das ist nicht genug. Es braucht eine Menge harte Arbeit und Hingabe. Das sage ich ihm immer wieder”, sagt CR7 bei “A Bola” über seinen Sohn.

Wie sein Vater spielt auch Cristiano Ronaldo Junior bei Juve. In der U9 und U10 soll er in der vergangenen Saison in 35 Partien 56 Tore erzielt haben. Mit seinem Vater trainiert er auch immer wieder im Garten.

Der Juve-Superstar greift ein, wenn beim Sohnemann der Schlendrian Einzug erhält, wie er erklärt: “Er trinkt manchmal Cola, Limonaden, isst Pommes Frites. Er weiss, dass ich dann wütend werde. Ich erzähle ihm manchmal, dass er nach dem Laufband ins kalte Wasser tauchen muss, um sich zu erholen, und er sagt: ‘Papa, aber es ist so kalt.’ Das ist normal, er ist zehn Jahre alt.”

Ob aus CR7 Junior tatsächlich auch mal ein Fussballprofi wird, ist noch offen. Sein Papa würde es jedenfalls begrüssen: “Ich werde ihn nicht unter Druck setzen, Fussballer zu werden. Aber wenn Sie mich fragen, ob ich das will, dann will ich das natürlich. Ich möchte, dass er der Beste wird, egal ob er Fussballer oder Arzt wird.”

psc 28 Dezember, 2020 13:17