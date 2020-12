Cristiano Ronaldo mag UFC lieber als Fussball

Cristiano Ronaldo überrascht mit einer Aussage zu seinen Präferenzen als TV-Zuschauer.

Der 35-jährige Superstar schaut sich privat lieber UFC-Kämpfe oder Boxen als Fussballspiele an, wie er gegenüber “DAZN” erklärt. “Fussball zu spielen ist meine Leidenschaft, aber ich schaue mir lieber andere Sportarten im Fernsehen an. Wenn ich die Wahl zwischen Fussball und einem Box- oder UFC-Kampf habe, entscheide ich mich für die letzteren”, so Ronaldo.

Boxen hat CR7 sogar selbst schon praktiziert – als er noch bei ManUtd spielte: “Dort hat ein Trainer mit mir geboxt.” Dieser Sport sei grundsätzlich “nützlich für den Fussball, weil es deine Sinne schärft und du lernst, dich zu bewegen.”

Insbesondere im höheren Alter zahle sich aus, wenn man seinem Körper immer Sorge trägt. Diesbezüglich hat Ronaldo auch einen Schweizer Sportler als Vorbild: “Im Sport kann man an Reife gewinnen. Schauen Sie sich Federer im Tennis an. Er ist 37 oder 38 Jahre alt und immer noch auf dem Höhepunkt. Davon gibt es auch einige im Boxen.”

psc 15 Dezember, 2020 09:47