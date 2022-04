Giorgio Chiellini schliesst vorzeitiges Karriereende nicht aus

Giorgio Chiellini ist noch ein weiteres Jahr an Juventus gebunden. Der 37-jährige Routinier schliesst aber auch ein vorzeitiges Karriereende nicht aus.

“Ich muss die Dinge evaluieren”, sagt der Abwehrspieler am Montag anlässlich der Vorstellung der neuen Berateragentur von Davide Lippi, bei der er unter Vertrag steht. Er habe noch immer Spass und sei glücklich, doch er müsse in die Analyse gehen, führt Chiellini aus. Vertraglich ist er bis Juni 2023 an Juve gebunden. Wiederkehrende Verletzungsprobleme machen ihm aber schon seit längerem zu schaffen.

Mittlerweile schnürt Chiellini seine Schuhe bereits während 17 Jahren für die Turiner. Ob er dies auch nächste Saison noch tut, bleibt abzuwarten.

psc 12 April, 2022 10:12