Juve könnte Abenehmer für Moise Kean gefunden haben

Stürmer Moise Kean übernimmt in dieser Saison bei Juventus nicht wirklich eine zentrale Rolle. Seit der Ankunft von Dusan Vlahovic im Januar fristet er ein Schattendasein. Möglicherweise haben die Turiner nun einen Abnehmer für den 22-Jährigen gefunden.

Grundsätzlich wäre dieser noch für eine weitere Saison bis Juni 2023 von Everton an Juve ausgeliehen. Im Anschluss greift eine Kaufpflicht in Höhe von 28 Mio. Euro. Scheinbar hätte man beim Serie A-Klub allerdings nichts dagegen, wenn Moise Kean bereits in diesem Sommer abgegeben werden könnte. Italienischen Medienberichten zufolge gibt es auch einen hochkarätigen Interessenten: Paris St. Germain, wo der Nationalspieler bereits in der vergangenen Saison auf Leihbasis spielte, zeigt demnach Interesse an ihm und könnte im Sommer ein Angebot abgeben.

Dadurch könnte sich aus Sicht von Juve eine Personalie, die für einiges Kopfzerbrechen sorgt, auf ziemlich angenehme Art und Weise wie von selbst lösen.

psc 28 April, 2022 17:03