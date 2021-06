Juve setzt Ronaldo mit einer Forderung unter Druck

Juventus fordert von seinem Superstar Cristiano Ronaldo Antworten zu einer bestimmten Frage.

Die Turiner wollen vom Portugiesen laut “tuttosport” möglichst rasch wissen, ob er die nächste Saison in Turin plant oder noch in diesem Sommer einen Wechsel anstrebt. Grundsätzlich ist der 36-jährige Torjäger noch für eine weitere Spielzeit an Juve gebunden. Unmittelbar nach Beendigung der Saison mit dem Klub gab er aber uneindeutige Signale, was seine Zukunft anbelangt. So sprach Ronaldo davon, dass er noch nicht wisse, wo seine Reise in der kommenden Saison weitergehen wird.

Von der Personalie hängt in Turin sehr viel ab. Insbesondere was die gesamte Transferplanung angeht. Ein Verkauf des Stürmers würde bedeuten, dass ein sehr grosser Posten beim Spieleretat wegfällt. Die Klubverantwortlichen könnten auf dem Transfermarkt mutiger agieren und sich wohl mehr austoben. Dies wäre allerdings auch nötig, wenn CR7 ersetzt werden muss. Angeblich liegt bereits eine Shortlist mit sieben Namen vor.

Wann die Antwort Ronaldos erwartet werden kann, ist offen und dürfte auch davon abhängen, wie weit er mit Portugal an der Europameisterschaft kommt. Solange er im Turnier verbleibt, kümmert er sich nicht um Fragen zu seiner Zukunft.

psc 25 Juni, 2021 15:28