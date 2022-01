Juve macht Ernst und kontaktiert PSG wegen Mauro Icardi

Juventus spekuliert noch in diesem Monat auf eine Verpflichtung von Torjäger Mauro Icardi.

Die Turiner haben nach Angaben von “L’Équipe” kontakt zu Paris St. Germain hergestellt, wo der 28-Jährige noch bis 2024 unter Vertrag steht. Icardi hat in der stark besetzten Offensive allerdings einen schweren Stand, was einen Stammplatz anbelangt. Deshalb schliesst er einen Abgang und eine Rückkehr nach Italien, wo er früher für Inter Mailand und Sampdoria auflief, nicht aus.

Was eher gegen einen Icardi-Wechsel zu Juve spricht: Trainer Massimiliano Allegri hat einen Abgang von Alvaro Morata in diesem Monat komplett ausgeschlossen. Ein Kaderplatz wird für den Spanier also nicht frei. Allerdings gilt der Schwede Dejan Kulusevski als Transferkandidat.

psc 5 Januar, 2022 16:33