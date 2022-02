Juve plant eine Offensive für Roma-Star Nicolo Zaniolo

Juventus will sich in Zukunft um den italienischen Jungstar Nicolo Zaniolo von Ligakonkurrent AS Roma bemühen.

Der 22-jährige Angreifer hat sich in dieser Saison nach zwei Kreuzbandrissen in Folge zurückgekämpft. Für die Römer bestritt er in dieser Spielzeit bereits wieder 26 Pflichtspiele. Auch für die Squadra Azzurra wird er nun wieder zum Thema. Und bei Juve steht er laut Transferexperte Romeo Agresti ganz weit oben auf der Wunschliste. Noch steht Zaniolo in Rom bis 2024 unter Vertrag. Die Turiner glauben aber an eine Chance, den Linksfuss unter Vertrag nehmen zu können. Dieser lief in der Vergangenheit bereits für den FC Genua, die Fiorentina und auch Inter Mailand auf.

psc 1 Februar, 2022 16:37