Juves Transferziel Nummer 1 ist Mauro Icardi

Juventus will seine Offensive nach Möglichkeit bereits im Januar neu aufstellen: Während Alvaro Morata zum FC Barcelona wechseln könnte, soll ein neuer topstürmer kommen. Ziel Nummer 1 ist Mauro Icardi.

Der PSG-Stürmer wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach mit den Turinern in Verbindung gebracht. Nun wollen die Juve-Verantwortlichen den Icardi-Transfer italienischen Medienberichten zufolge in die Tat umsetzen. Allzu leicht wird dieses Unterfangen allerdings nicht: Der 28-jährige Argentinier ist bei PSG zwar nicht gesetzt, Trainer Mauricio Pochettino betonte die Wichtigkeit des Angreifers zuletzt aber öffentlich.

Juve hofft dennoch auf den Wechsel. Sportkoordinator Federico Cherubini soll bereits Kontakt zum Umfeld Icardis und auch PSG aufgenommen haben. Angestrebt wird eine Leihe ohne Kaufoption. Die Pariser wollen hingegen eine Kaufoption oder gar Kaufpflicht einbinden. Die Verhandlungen laufen.

psc 1 Januar, 2022 16:52