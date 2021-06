Juve: Das entscheide Treffen mit Ronaldo-Berater Jorge Mendes steht an

Nach dem Aus von Portugal verreist Crisitano Ronaldo erst einmal in den Urlaub. In diesem hat er auch noch zu klären, ob er bei Juventus bleiben will oder den Verein ein Jahr vor Vertragsende vorzeitig verlässt. Ein wegweisendes Gespräch zwischen den Juve-Bossen und Berater Jorge Mendes findet in Kürze statt.

Laut “Gazzetta dello Sport” werden sich die beiden Parteien schon bald an einen Tisch setzen. Bislang liess Cristiano Ronaldo noch nicht durchblicken, wie und wo er seine Zukunft sieht. Momentan stehen die Zeichen eher auf einen Verbleib bei der alten Dame. Noch sei in Turin nämlich keine Anfrage für ihn eingegangen. Offenbar scheuen andere Topklubs die horrenden Gehaltskosten, die mit einer Verpflichtung von CR7 einhergehen. Der Kreis an möglichen Interessenten ist von Beginn weg stark eingeengt. Im Grunde gelten nur PSG und Ronaldos Ex-Klubs Manchester United und Real Madrid als potentielle Abnehmer für den 36-jährigen Superstar.

psc 29 Juni, 2021 11:48