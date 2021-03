Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, sollen Spieler wie Weston McKennie, Federico Chiesa, Matthijs de Ligt und auch Goalie Wojciech Szczesny den Kern des “neuen Teams” bilden. Diskussionen wird es über die Zukunft von Cristiano Ronaldo geben. Dessen Vertrag läuft bis 2022. Ein vorzeitiger Abgang ist nicht komplett auszuschliessen, grundsätzlich wird aber davon ausgegangen, dass er seinen Kontrakt erfüllt.

Auf der Abschussliste scheint Aaron Ramsey zu stehen, der noch bis 2023 unter Vertrag steht, aber nicht unbedingt zum Stamm zählt.

Auf der Trainerposition wird es wohl keine Veränderung geben. Andrea Pirlo sagte bereits unmittelbar nach dem Champions League-Aus gegen Porto am Dienstagabend, dass er ein langfristiges Projekt betreut und davon ausgeht, weiterzumachen.

Juventus are planning to re-build the team. McKennie, Chiesa, de Ligt, Szczesny will be part of the project. There will be a discussion with Cristiano Ronaldo on his future [contract expiring in 2022]. Ramsey could leave the club. Pirlo already announced he’s staying. ⚪️⚫️ #Juve

