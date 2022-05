Juve: Die Verhandlungen mit Angel di Maria sind kompliziert

Juventus möchte den ablösefreien Flügelstürmer Angel di Maria unter Vertrag nehmen. Der Vertragspoker ist aber hart.

Wie die “Gazzetta dello Sport” berichtet, ist eine Unterschrift des 34-jährigen Argentiniers noch längst nicht unter Dach und Fach. Am Mittwoch soll es in London, wo di Maria mit der argentinischen Nationalmannschaft weilt, zu weiteren Gesprächen kommen. Sowohl bezüglich Vertragsdauer wie auch finanziellen Aspekten gibt es noch Klärungsbedarf. Di Maria steht durchaus auch bei anderen Vereinen hoch im Kurs. Da sein Vertrag in Paris Ende Juni ausläuft und nicht verlängert wird, hat er die Qual der Wahl.

psc 31 Mai, 2022 15:06