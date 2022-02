Juventus hat für den Sommer 4 Transferziele im Visier

Juventus wird seinen Kader im Sommer weiter verstärken. Vier Transferziele stehen bereits im Fokus der Turiner.

Laut “tuttosport” handelt es sich dabei um Goalie David Ospina (33, Napoli), Abwehrspieler Bremer (24, FC Turin), Linksverteidiger Andrea Cambiaso (21, FC Genua) und Stürmer Nicolo Zaniolo (22, AS Rom). Dieses Quartett soll im Sommer nach Möglichkeit den Weg zu Juventus finden.

Ganz so leicht wird dies nicht. Bis auf Ospina verfügen alle Spieler über weiterlaufende Verträge. Die alte Dame muss sich also strecken und einiges an Geld auf den Tisch legen, um die Transfers eintüten zu können.

psc 4 Februar, 2022 14:07