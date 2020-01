Juventus möchte Rabiot nicht abgeben

Nur ein halbes Jahr nach seinem Wechsel zu Juventus Turin wird Adrien Rabiot wieder mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Die Binaconeri aber wollen den Franzosen halten.

Im vergangenen Sommer schloss sich Adrien Rabiot ablösefrei Juventus Turin von Paris Saint-Germain kommend an. Beim italienischen Rekordmeister stand der Mittelfeldspieler seither in zwölf Pflichtspielen auf dem Rasen, dennoch wird der 24-Jährige mit einem möglichen Transfer in die Premier League in Verbindung gebracht.

Erst kürzlich wurde Rabiot von der britischen Boulevardzeitung “Sun” mit einem möglichen Tauschgeschäft mit Manchester United und Paul Pogba in Verbindung gebracht. Nach Informationen von “Goal” und “SPOX” wollen die Sportchefs der Bianconeri den sechsfachen französischen Nationalspieler, der noch einen Vertrag bis 2023 hat, aber nicht gehen lassen.

adk 4 Januar, 2020 16:15