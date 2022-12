Juventus legt das Preisschild für Adrien Rabiot fest

Der französische Mittelfeldspieler Adrien Rabiot ist nur noch bis Saisonende an Juventus gebunden. Auch ein Abgang bereits im Januar ist allerdings nicht ausgeschlossen. Die Turiner haben nun festgelegt, welche Ablöse dafür hingeblättert werden müsste.

Der 27-jährige Spielmacher konnte sich an der WM mit der Équipe Tricolore in Szene setzen und hat das Interesse ausländischer Klubs geweckt. Laut «Corriere dello Sport» fordert Juve für einen Transfer von Rabiot in der anstehenden Transferperiode eine Ablöse zwischen 10 und 15 Mio. Euro. Der Mittelfeldprofi ist nur noch bis Saisonende gebunden. Eine Vertragsverlängerung gilt als unwahrscheinlich.

Mit einem Wechsel im Januar könnte die alte Dame zumindest noch eine Zahlung kassieren. Angeblich blicken vor allem Klubs aus der Premier League mit Interesse auf Rabiot.

psc 21 Dezember, 2022 18:49