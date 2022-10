Juventus will Weston McKennie verkaufen

US-Nationalspieler Weston McKennie spielt in den Planungen von Juventus keine zentrale Rolle mehr.

Die Turiner wollen den 24-jährigen Mittelfeldspieler laut einem Bericht der «Gazzetta dello Sport» verkaufen. Bereits im Winter dürfte McKennie den Klub demnach verlassen, falls sich ein Abnehmer findet. Noch ist der Spielmacher allerdings bis 2025 an die alte Dame gebunden. Zuletzt wurde bereits über eine mögliche Rückkehr des Ex-Schalkers in die Bundesliga spekuliert. In der laufenden Saison kam er für seinen Verein in bislang 13 Spielen zum Einsatz. Dabei gelangen ihm ein Tor und ein Assist.

psc 17 Oktober, 2022 09:43