Macht PSG bei Pjanic ernst?

Miralem Pjanic hat bei Juventus Turin vor der Corona-Pandemie an sportlichem Wert eingebüsst. Kommt es daher zu einem Sommerwechsel? Verändern könnte er sich in Richtung Paris Saint-Germain.

Miralem Pjanic war bei Juventus Turin in den letzten Ligaspielen aussen vor. Nach einem siebenminütigen Jokereinsatz gegen Brescia Calcio fiel er im nachfolgenden Spiel gegen SPAL aus, um im Topspiel gegen Inter Mailand 90 Minuten auf der Auswechselbank zu verharren.

Nach Informationen der “Gazzetta dello Sport” würde Juve dem Bosnier bei Wechselwunsch in diesem Sommer keine Steine in den Weg legen. Pjanic steht dann seit vier Jahren im Piemont unter Vertrag. Im Sommer 2016 kam er für 32 Millionen Euro vom AS Rom.

In Stellung bringen könnte sich Paris Saint-Germain. Dem französischen Serienmeister wurde in der Vergangenheit schon öfters Interesse am 29-Jährige nachgesagt, der an Juve noch bis 2023 gebunden ist.

aoe 14 März, 2020 16:42