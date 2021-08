Nach Messi-Transfer: PSG hat auch einen Plan mit Cristiano Ronaldo

Paris St. Germain hat in diesem Sommer auf dem Transfermarkt gewaltig zugeschlagen. Die Verpflichtung von Lionel Messi stellt den Höhepunkt dar. Es könnte nur ein zwischenzeitlicher sein: Die Franzosen haben auch Pläne mit Cristiano Ronaldo!

Der 36-jährige Portugiese steht noch bis 2022 bei Juventus unter Vertrag. Obwohl es zuletzt Zweifel gab, ob er dieses letzte Vertragsjahr tatsächlich bestreitet, scheinen die Würfel nun gefallen: Ronaldo wird eine weitere Saison für Juventus auflaufen. Wie es danach für ihn weitergeht, ist offen. Die “AS” bringt nun PSG ins Spiel: Die Franzosen haben Gefallen daran gefunden, ablösefreie Stars zu verpflichten. Alleine in diesem Sommer kamen auf diesem Weg Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum und Gianluigi Donnarumma. Ronaldo könnte der nächste dicke Fisch sein – möglicherweise als Ersatz für Kylian Mbappé, der seinen ebenfalls 2022 auslaufenden Kontrakt in Paris bislang nicht verlängern will.

Sollte CR7 tatsächlich zum Ligue 1-Verein wechseln, käme es tatsächlich auch zur Vereinigung von Messi und Ronaldo im gleichen Team.

psc 12 August, 2021 11:12