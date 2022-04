Morata hofft weiter auf Zukunft bei Juventus Turin

Alvaro Morata hofft weiterhin darauf, dass ihn Juventus Turin über Saisonende hinaus behält. Der Stürmer ist derzeit noch von Atletico Madrid ausgeliehen.

Zum Ende der Saison läuft der Leihvertrag zwischen Juventus Turin und Atletico Madrid um Alvaro Morata aus. Für 35 Millionen Euro sollen die Italiener den Angreifer fix übernehmen können. Dem Vernehmen nach will Juve diese Summer aber noch verhandeln – und offenbar nicht mehr als 20 bis 25 Millionen Euro überweisen.

Morata dürfte es indes freuen, sollten sich die Vereine einig werden. Im Interview mit “DAZN” machte der Spanier nun abermals klar, gerne in Turin bleiben zu würden. “Meine Zukunft? Alle Spieler der Juve spielen für die Zukunft, in jedem Training und Spiel. Juventus hat eine sehr lange Warteschlange von denen, die hier sein wollen”, so der 29-Jährige, der Bescheid weiss, dass bei der ‘Alten Dame’ der Durchbruch ansteht, er jedoch Teil davon sein möchte.

