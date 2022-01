Morata vor Wechsel zum FC Barcelona? Die Anzeichen verdichten sich

Der FC Barcelona will sich im Januar wohl mit Alvaro Morata verpflichten. An einem Wechsel ins Camp Nou sollen sowohl der Stürmer als auch dessen Ehefrau interessiert sein.

Bis Saisonende ist Alvaro Morata vertraglich noch von Atlético Madrid an Juventus Turin verliehen. Allerdings sind die Italiener Medienberichten zufolge nicht gewillt, die Kaufoption in Höhe von 35 Millionen Euro zu aktivieren. Dafür könnte der 29 Jahre alte Angreifer bereits in diesem Januar zum FC Barcelona weiterziehen.

Laut “Goal” hätte sich der Spanier mit Barça bereits auf einen Wechsel geeinigt – und bereits auch mit Chefcoach Xavi Hernandez gesprochen. Journalist Massimiliano Nerozzi von der italienischen Zeitung “Il Corriere della Sera” berichtet indes, dass mit Alice Campello die Ehefrau Moratas bereits Bekannten mitgeteilt habe, dass sie bald wieder nach Spanien zurückkehren wird.

adk 2 Januar, 2022 12:36