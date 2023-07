Nati-Nati-Stürmer Noah Okafor steht bei Juve auf der Liste

Der Schweizer Nationalspieler Noah Okafor strebt in diesem Sommer offenbar einen Wechsel an. Der Profi von Red Bull Salzburg steht bei Juventus hoch im Kurs.

Die Turiner müssen in diesem Sommer möglicherweise den Abgang von Dusan Vlahovic verkraften, der gleich bei mehreren Topklubs im Gespräch ist. Medienberichten zufolge ist Okafor ein Kandidat für die Verstärkung des Angriffs. Als Ablöse sollen rund 15 Mio. Euro gefordert sein. Der 23-jährige Nati-Stürmer steht in Salzburg bis 2024 unter Vertrag.

In der vergangenen Saison konnte er sich unter anderem in der Champions League in Szene setzen. Zum Ende der Saison hin musste er nach einem Mittelfussbruch verletzungsbedingt kürzertreten.

psc 14 Juli, 2023 10:28