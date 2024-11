Paul Pogba überrascht mit Aussage zu härtestem Gegenspieler

Paul Pogba steht nach bald abgesessener Dopingsperre vor der Rückkehr in den Profifussball. In einem Stream spricht der Franzose unter anderem über die Frage, wer der härteste Gegenspieler seiner Karriere war. Die Wahl ist durchaus überraschend.

Im Gespräch mit Youtuber IShowSpeed nennt Pogba BVB-Kapitän Emre Can als härtesten Gegenspieler. Die beiden standen sich in der Vergangenheit sowohl im Verein wie auch in der Nationalmannschaft mehrfach als Konkurrenten gegenüber. "Im Mittelfeld würde ich sagen Emre Can. Gegen ihn war es schwer", so Pogba.

Neben Can nennt der 31-jährige Franzose ausserdem N'Golo Kanté von Al-Ittihad und den langjährigen Real-Kapitän Sergio Ramos als besonders harte und hartnäckige Gegenspieler.

Pogba darf ab dem 18. März 2025 wieder Pflichtspiele bestreiten. Der Ex-Nationalspieler betont, dass er dies bei Juve tun möchte. Angeblich plant Trainer Thiago Motta allerdings nicht wirklich mit ihm.

psc 7 November, 2024 12:16