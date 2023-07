PSG sucht neue Nummer 9: Dusan Vlahovic ist auf der Liste

Paris St. Germain muss sich mit der Suche nach einer neuen Nummer 9 befassen, da Kylian Mbappé den Verein wohl schon bald verlassen wird und zudem auch Maurco Icardi wohl nicht mehr zurückkehren wird. Ein Kandidat für die Verstärkung des Angriffs ist Dusan Vlahovic.

Medienberichten zufolge ist der Juve-Stürmer einer von mehreren Kandidaten bei den Parisern. Noch befindet man sich in etwaigen Verhandlungen mit dem serbischen Nationalspieler nicht in der konkreten Phase. Noch ist auch nicht definitiv entschieden, ob Kylian Mbappé in der kommenden Saison tatsächlich nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Vlahovic wird aber perspektivisch in jedem Fall ins Visier genommen.

Der frühere Fiorentina-Profi wechselte Anfang 2022 nach Turin. Dort konnte er bisher nicht vollends zünden. Dennoch glaubt man bei der PSG-Klubleitung, dass der 23-Jährige eine Verstärkung sein kann. Sein Vertrag bei der Alten Dame läuft bis 2026.

psc 11 Juli, 2023 14:25