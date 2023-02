PSG verweigert Leandro Paredes die Rückkehr

Leandro Paredes ist bis Ende Saison an Juventus Turin verliehen. Bei seinem Stammklub Paris Saint-Germain braucht er gar nicht erst noch mal aufschlagen.

Paris Saint-Germain hat offenbar kein Interesse daran, noch mal auf Leandro Paredes zu setzen. Laut einem Bericht des Portals «calciomercato.com» sind die Verantwortlichen momentan dabei, Juventus Turin von einer fixen Übernahme zu überzeugen. Die PSG-Zeit für den 28-Jährige sei definitiv zu Ende.

Paredes ist bis zum Ende der laufenden Saison an Juve ausgeliehen, das eine Kaufoption in Höhe von etwa 23 Millionen Euro besitzt. Ob der italienische Rekordmeister diese ziehen wird, steht derzeit in den Sternen. Realistisch ist das wohl nicht wirklich.

Zum einen steckt Juve wie alle Klubs in Italien in krassen finanziellen Schwierigkeiten. Ausserdem ist Paredes, immerhin mit Argentinien Weltmeister geworden, in Turin weit davon entfernt, sich als Stammspieler bezeichnen zu dürfen. Paredes’ PSG-Vertrag läuft bis 2024.

aoe 18 Februar, 2023 12:59