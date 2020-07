Sami Khedira verhandelt über Vertragsauflösung

Sami Khedira spielt in den Planungen von Juventus keine Rolle mehr. Der Mittelfeldspieler verhandelt über die Modalitäten der Vertragsauflösung.

Der 33-jährige Ex-Nationalspieler ist noch für eine weitere Saison an die Turiner gebunden. Dort spielte er wegen wiederkehrenden gesundheitlichen Problemen und Verletzungspausen bereits in der abgelaufenen Saison aber keine zentrale Rolle mehr. In diesem Kalenderjahr bestritt er nur noch ein Pflichtspiel für Juve. Laut “Corriere delo Torino” könnte Khedira den noch bis Juni 2021 laufenden Vertrag auflösen. Ob sogar ein Karriereende im Raum steht, ist offen. Eine Rückkehr zu seinem Stammklub VfB Stuttgart schloss er in der Vergangenheit ebenfalls nicht aus.

psc 29 Juli, 2020 16:40