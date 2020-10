Seitenhieb gegen Pirlo? Dybala sorgt auf Social Media für Wirbel

Gegen Aufsteiger Crotone durfte Paulo Dybala nicht mitwirken. Juve-Coach Andrea Pirlo entschied sich dafür, den Offensivspieler über die volle Distanz auf der Bank zu lassen. Im Anschluss sorgte der 26-Jährige auf Twitter für Aufsehen. Dort hat er einen Beitrag von Fabiana Della Valle, Korrespondentin der “Gazzetta dello Sport”, die die Entscheidung von Pirlo, Dybala gegen Crotone 90 Minuten lang auf der Bank zu lassen, in Frage stellte, mit einem Like versehen.

& Dybala liked that comment!!

Maybe he should just become a coach now. 🤷‍♂️#Dybala #Juventus https://t.co/FDAjknURM2

— Ali H. Mossarah (@AliMossarah) October 18, 2020