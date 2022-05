Zeit nach Mbappé: Wird PSG bei Juventus Turin fündig?

Paris Saint-Germain muss mit dem Abgang von Kylian Mbappé rechnen. Allerdings könnte man bei Juventus Turin einen neuen Stürmer ausfindig machen. Es wäre ein alter Bekannter.

Wie der “Corriere de Torino” vermeldet, beschäftigt sich Paris Saint-Germain mit einer Rückhol-Aktion von Moisea Kean. Der 22 Jahre alte Italiener spielte bereits in der Saison 2020/21 auf Leihbasis für die Franzosen, kehrte dann aber zum FC Everton zurück. Und von dort aus ging es für ihn ebenso leihweise zu seinem Jugendklub Juventus Turin.

Zwar besitzt der italienische Rekordmeister eine Kaufoption in Höhe von 28 Millionen Euro. Doch behalten will die ‘Alte Dame’ den Angreifer wohl nicht – und könnte ihn stattdessen an PSG abgeben.

adk 1 Mai, 2022 12:57