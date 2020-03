Lazio schielt auf Memphis Depay

Serie A-Klub Lazio will im Sommer einen Vorstoss für Memphis Depay wagen.

Der 26-jährige Niederländer, der wegen eines Kreuzbandrisses für den Rest der Saison und auch die EM ausfällt, steht bei den Römern laut “Corriere dello Sport” ganz hoch im Kurs. Der Linksaussen steht bei Olympique Lyon bis 2021 unter Vertrag, als Ablöse wären wohl rund 50 Mio. Euro notwendig. Ob Lazio diesen Betrag aufbringen kann, ist offen.

Der Klub führt derzeit aber die Tabelle der Serie A an und kann nächste Saison wohl an der Champions League partizipieren, was neue finanzielle Möglichkeiten eröffnet.

psc 6 März, 2020 16:11